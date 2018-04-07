Как защитить ребенка от пищевой аллергии

2018-04-07 00:45 | www.oxu.az | 7

Неправильная манера ухаживания за детьми, мыло и мутации, делающие их кожу чрезмерно проницаемой для аллергенов, оказались основными причинами развития современной эпидемии пищевой аллергии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили ученые в статье, опубликованной в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

«Для того, чтобы защитить детей, всегда мойте руки перед контактом с ними. Пищевые аллергены могут проникать в их организм не только через рот, но и через кожу. Очень важно минимизировать использование влажных салфеток, так как они оставляют слой мыла на их коже.

Просто смывайте его, как все поступали еще в недавнем прошлом», - рассказывает Джан Кук-Миллс (Joan Cook-Mills) из Северо-западного университета в Эванстоне (США).

По текущей статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии.

Около двух третей из них страдает сезонными формами этой болезни, вызываемых пыльцой или другими видами природных раздражителей, а остальные люди – от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи сегодня считают, что аллергия развивается по причине того, что человек живет в слишком чистых условиях, и наша иммунная система просто не получает достаточное количество информации в детстве для того, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц.

Эта идея, так называемая «гигиеническая гипотеза», находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы.

Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Кук-Миллс и ее коллеги раскрыли причины развития пищевой аллергии, непосредственно связанные с современными гигиеническими привычками матерей, обратив внимание на то, что примерно треть ее носителей параллельно страдает от экземы или других болезней кожи.

Общей чертой всех этих «побочных» проблем, как заметили ученые, было то, что они были связаны с тем, что прочность верхних слоев кожи ослабевала и она становилась более проницаемой для микробов, частиц пыли и прочих неприятных «гостей».

Это заставило их предположить, что пищевая аллергия может развиваться не «прямым», а опосредованным путем, в результате проникновения аллергенов в организм через «дырки» в коже.

Руководствуясь этой идеей, биологи вырастили нескольких мышей, предрасположенных к развитию экземы, и проверили, как их кожа реагирует на арахисовое масло.

Результаты этих опытов разочаровали авторов статьи. Несмотря на все их усилия, мышата так и не приобрели аллергию даже через несколько недель наблюдений.

В этот момент, как отмечает Кук-Миллс, она вспомнила, что многие матери часто используют гигиенические салфетки, покрытые мылом, для того, чтобы протирать тело ребенка.

А мыло, в свою очередь, удаляет слой жира, который защищает кожу от повреждений.

Когда ученые ликвидировали этот недочет и начали покрывать кожу грызунов веществом, содержащимся в шампунях и в влажных салфетках, почти все мышата стали жертвами аллергии практически сразу после того, как их тело начало контактировать с комнатной пылью или другими аллергенами.

Нечто похожее, как заключают Кук-Миллс и ее коллеги, происходит и с человеком.

А.Б.

