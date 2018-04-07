Назван богатейший человек Европы

2018-04-07 00:54 | www.oxu.az | 6

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg, его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE.

Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 миллиарда долларов.

В списке самых богатых людей мира глава LVMH занял четвертую строчку. Лидерами этого рейтинга остаются глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Самым богатым человеком России остается председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 19,3 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге он занимал 47 место.

А.Б.

