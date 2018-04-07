Из-за воя сирены норвежцы подумали, что началась война с Россией - СМИ

2018-04-07 00:53 | www.trend.az | 6

Жителей норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы с Россией, ночью напугала неожиданно включенная сирена, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежскую телерадиовещательную компанию NRK.

Сирена заработала примерно в 23:50. Выключили ее только через четверть часа.

Многие жители города, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, в этой ситуации "подумали о своем восточном соседе", говорится в материале NRK.

"Некоторые, конечно, ожидали худшего, например, войны", - заявил офицер полиции Йан-Олав Шельберг. В местный оперативный центр поступило несколько звонков и сообщений от обеспокоенных граждан.