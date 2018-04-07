Макгрегор освобожден из-под стражи - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-04-07 01:13 | www.oxu.az | 7

Ирландский боец Коннор Макгрегор, накануне атаковавший автобус с участниками UFC 223, освобожден из под стражи под залог.

Как передает Oxu.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист MMA Fighting Ариель Хельвани.

Нью-йоркский суд принял решение выпустить ирландского бойца под залог в 50 тысяч долларов. Как сообщает Хельвани, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор покинул зал суда вместе со своим телохранителем.

Следующее слушание назначено на 14 июня.

Макгрегор сдался в руки властям после того, как атаковал автобус с бойцами UFC. Ему были предъявлены обвинения. Действия ирландца привели к тому, что Майкл Кьеза и Рэй Борг получили телесные повреждения и не были допущены к своим поединкам.

19:44

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.

Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали.

На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.

Ранее 6 апреля стало известно, что сдавшемуся в руки властям Макгрегору предъявлены обвинения после атаки на автобус с бойцами UFC. В результате атаки ирландца, в частности, пострадали бойцы Майкл Кьеза и Рэй.

А.Б.

