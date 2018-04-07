Возросло число погибших в Газе палестинцев - ОБНОВЛЕНО-1

2018-04-07 01:18 | www.apa.az | 7

Число палестинцев, погибших в ходе столкновений с военнослужащими израильской армии на границе сектора Газа и Израиля, выросло до девяти.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура.

«На данный момент сегодня по меньшей мере девять мирных палестинцев, включая ребёнка, были убиты и более 1 тыс. ранены. С прошлой пятницы общее количество убитых возросло до 30 палестинцев и более 2,5 тыс. пострадавших», - заявил он.

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21:03

Пять палестинцев в пятницу погибли, свыше 900 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

"В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин", — сказал Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

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20:05

Трое палестинцев погибли, 350 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"По состоянию на 18.00 есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями", - рассказал собеседник агентства.

В анклаве проходит в пятницу вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.