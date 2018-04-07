Продкорпорация Казахстана экспортировала с начала года в Азербайджан 3 тонны пшеницы

2018-04-07 01:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - АО «НК «Продкорпорация» за первый квартал 2018 года экспортировало в Азербайджан три тонны пшеницы. Об этом, как сообщает агентство Казинформ, говорится в отчете АО по итогам деятельности за первый квартал текущего года.

Отмечается, что за указанный период продкорпорация экспортировала в страны ближнего и дальнего зарубежья около 80 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

«В Иран экспортировано более 58 тысяч тонн ячменя, в Китай - 10 тысяч тонн пшеницы и свыше 0,4 тысяч тонн растительного масла, Узбекистан - около 7 тысяч тонн пшеницы, Азербайджан - 3 тысяч тонн пшеницы», - отмечается в отчете компании.