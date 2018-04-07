В Госдепартаменте США объяснили введение новых антироссийских санкций

2018-04-07 01:45 | www.apa.az | 6

Новые санкции США - это "сигнал" России.

Как передает АПА, об этом РИА Новости заявил представитель американского госдепартамента.

«Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", заявил представитель госдепартамента.

В ведомстве также отметили, что новые ограничительные меры не подразумевают, что США стремятся к разрыву отношений с Россией.

Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — отметил собеседник агентства.