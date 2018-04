Rusiya “Telegram”ı bağlayır

2018-04-07 02:18 | www.oxu.az | 8

“Telegram” messencerinin yaradıcıları ilə Rusiya hökuməti arasında çəkişmələr davam edir.

Oxu.Az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Moskva sözü gedən proqramı ölkədə bloklamaq niyyətindədir.

Aprelin 6-da, “Roskomnadzor”un nümayəndələri məhkəməyə ərizə ilə müraciət edərək, internet provayderlərinin istifadəçilərin “Telegram Messenger” informasiya resurslarına girişini məhdudlaşdırmasını tələb edib.

Buna səbəb şirkətin şəxsi ismarıcların deşifrələnməsinə imkan verən kodlaşma açarlarını Moskvaya təqdim etməkdən imtina etməsidir.

Rusiyanın Federal təhlükəsizlik xidməti, kodlaşma açarlarını dövlətə qarşı terror və cinayət əməlləri planlaşdıran şəxslərin yazışmalarını ələ keçirmək, terrorçuları ifşa etmək üçün istədiyini açıqlayıb.

Moskva sözügedən açarların təslim edilməsi üçün Dubayda qərarlaşan şirkətə aprelin 4-ə kimi vaxt vermişdi.

“Telegram” təsisçisi Pavel Durov hələ ötən ay, Moskvanın çağırışlarına rədd cavabı verərək, şirkətin hər zaman azadlıq və şəxsi məlumatların toxunulmazlığı prinsiplərinə sadiq qalacağını bildirmişdi.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.