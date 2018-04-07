Россия пытается заблокировать приложение Telegram

2018-04-07 01:57 | www.oxu.az | 4

Противостояние российских властей и разработчиков мессенджера Telegram (компания Telegram Messenger LLP) продолжается.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

Сегодня, 6 апреля 2018 года, стало известно, что представители Роскомнадзора подали исковое заявление в суд, и требуют ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Говоря проще - Роскомнадзор требует блокировки Telegram, потому что фирма отказалась передавать ключи шифрования, используемые для скремблирования сообщений.

Компания Telegram, базирующаяся в Дубае, 4 апреля должна была передать ключи.

Компания отказалась выполнить данное требование, аргументируя тем, что способ построения их службы предусматривает отсутствие доступа к ним.

Главное управление безопасности России настаивает на передаче ключей, объясняя свои требования необходимостью наличия допуска к переписке с целью предотвращения возможных террористических актов в стране.

На сайте регулятора сообщается, что «исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».

Адвокат Telegram, Павел Чиков сказал, что официальная попытка прекратить использование приложения в России была «необоснованной».

В своем заявлении он указал: «Требования ФСБ к обеспечению доступа к частным разговорам пользователей являются неконституционными, необоснованными и не могут быть выполнены технически и юридически».

А.Б.

