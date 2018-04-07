США: Санкции не помешают встречи Трампа и Путина

2018-04-07 03:00 | www.oxu.az | 6

Очередное расширение санкционного списка Вашингтона против Москвы совершенно не отменяет стремления президента США Дональда Трампа провести новую личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

У нее спросили, следует ли расценивать применение американских ограничительных мер в отношении еще 38 российских физических и юридических лиц как отказ Трампа от планов новой встречи с Путиным. «Совершенно нет», - ответила Сандерс.

«Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения, - подчеркнула официальный представитель американского лидера. - Однако это будет зависеть от определенных действий россиян».

«Президент будет продолжать действовать жестко (в отношении России - прим. ТАСС), пока мы не увидим этих изменений.

Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, [ради] проведения на каком-то этапе этой встречи с Владимиром Путиным», - добавила представитель Белого дома.

А.Б.

