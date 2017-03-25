Полиция отпустила двух подозреваемых по делу о теракте в Лондоне

2017-03-25 05:14 | www.apa.az | 3

Полиция отпустила двух задержанных ранее подозреваемых в причастности к совершению теракта в британской столице.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Скотленд-Ярд.

Одна из подозреваемых была отпущена под залог. С другого задержанного подозрения сняты. Еще двое подозреваемых остаются под стражей.

Ранее сообщалось, что полицейские освободили шесть человек, сняв с них все подозрения, а один подозреваемый был отпущен под залог. Первоначально же было задержано в общей сложности 11 человек.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего.

От рук террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали, среди них - представители 12 национальностей.