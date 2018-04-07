Индия вдвое увеличит импорт иранской нефти

2018-04-07 02:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Индийские государственные компании планируют увеличить импорт нефти из Ирана в 2018 году в два раза, пишет агентство Reuters.

"Иран желает сохранить своих нефтяных клиентов в Азии, предлагая им более выгодные условия, чем другие ближневосточные экспортеры, включая Саудовскую Аравию, несмотря на то, что это будет угрожать дальнейшими санкциями США в отношении страны", - отмечает агентство.

Как отмечатся, недавно Тегеран увеличил скидки для фирм Индии, второго по величине закупщика нефти после Китая.