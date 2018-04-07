Слушания по утверждению Помпео на пост госсекретаря США пройдут 12 апреля

2018-04-07 04:28 | www.apa.az | 6

Комитет сената США по иностранным делам проведёт слушания по утверждению экс-главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря 12 апреля, в четверг.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом заявил председатель комитета Боб Коркер.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента.

13 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря Соединённых Штатов.