Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце

2018-04-07 04:15 | www.trend.az | 3

Американский актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце и поехал домой, заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в конце марта поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция являлась "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения, однако актер очнулся после операции в хорошем настроении и произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), очевидно отсылая к культовой фразе своего персонажа Терминатора.

"Шварценеггер направился домой!" - написал Кетчелл.