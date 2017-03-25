ИГ взяло ответственность за нападение на аэропорт в столице Бангладеша
2017-03-25 05:27 | www.trend.az | 3
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт в столице Бангладеша. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.
Нападение было совершенно в 20.00 по местному времени. В результате инцидента террорист погиб.
По словам полиции, мотивы смертника не установлены