ИГ взяло ответственность за нападение на аэропорт в столице Бангладеша

2017-03-25 05:27 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт в столице Бангладеша. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

Нападение было совершенно в 20.00 по местному времени. В результате инцидента террорист погиб.

По словам полиции, мотивы смертника не установлены