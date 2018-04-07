Отцеубийце вынесен суровый приговор - ФОТО

2018-04-07 07:05 | www.oxu.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Гадира Джахангирова 1971 г.р., обвиняемого по статье 120.2.4 УК АР (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК АР.

Как передает Oxu.Az, убийство было совершено 3 сентября этого года на улице Вели Мамедова в городе Шемаха.

Гадир Джахангиров на почве семейного конфликта нанес тяжелые травмы топором своему сыну Арифу Джахангирову 1947 года рождения. Затем он попытался убить себя с помощью топора.

Раненые были доставлены в Центральную больницу Шемахинского района, где Ариф Джахангиров скончался. Выяснилось, что Г.Джахангиров был алкоголиком и в момент преступления находился в нетрезвом состоянии.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы.

Дж.Г.

