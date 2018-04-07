Болгария приветствует возможность открытия чартерных рейсов с Азербайджаном (Эксклюзив)

2018-04-07 07:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Болгария приветствует возможность открытия чартерных рейсов из Баку на один из своих морских курортов, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

"Азербайджанская сторона уже проявила интерес к изучению возможностей открытия чартерных рейсов из Баку на один из наших морских курортов, и мы приветствуем эти намерения", - сказала министр.

Министр отметила, что прямые рейсы между Софией и Баку, запущенные в январе текущего года, безусловно, окажут положительное влияние на взаимный поток туристов.

Как Болгария, так и Азербайджан предлагают очень хорошие и разнообразные возможности для туризма.

"Новое авиасообщение создает больше возможностей для ознакомления с образом жизни и культурой наших народов, а также позволяет обеспечить более интенсивные контакты между предпринимателями двух стран, поддержать более динамичные экономические отношения, в том числе в сфере туризма. Я уверена, что таким образом мы будем углублять наше сотрудничество по развитию культурного, исторического, оздоровительного, фестивального, эко-, гастрономического, винного и многих других видов туризма", - сказала Ангелкова.

Министр также рассказала о возможности открытия прямых авиарейсов между Баку и другими болгарскими городами.