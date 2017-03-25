В Китае восемь человек погибли при аварии на шахте

2017-03-25 05:38 | www.apa.az | 3

Жертвами аварии на шахте в китайской провинции Хэнань стали восемь человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.

Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позднее в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек числится пропавшим.

Причины аварии выясняются.