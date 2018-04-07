Режим прекращения огня был нарушен 102 раза

2018-04-07 09:59 | www.apa.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.



Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шихлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гервенд Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.