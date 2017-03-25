Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü
2017-03-25 05:37 | www.trend.az | 1
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul etti.
Yıldırım, 6'ncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na katılmak için Antalya'da bulunan Johnson ile Belek'te Cornelia Otel'de görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore hazır bulundu.
Kaynak: AA