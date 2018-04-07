В Шеки в результате столкновения двух автомобилей пострадали 3 человека

2018-04-07 10:14 | www.apa.az | 6

В Шеки произошла авария.



Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, сегодня в районе 01.00 в Шекинскую районную больницу с различными травмами были доставлены жители города Шеки – Рзаева Мубариза Насир гызы, 1951 г.р., Рустамов Рашаl Эльхан оглу, 1981 г.р., и Рамазанов Ильгар Рамазан оглу, 1949 г.р.

Стало известно, что указанные лица получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на магистральной дороге Евлах-Загатала-Грузия. ДТП произошло в ночь на 7 апреля.

Состояние пострадавших стабильное.

По факту в главном следственном отделе Управления дорожной полиции ведется расследование.