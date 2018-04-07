МЭПР: В Баку активизировался процесс затопления

2018-04-07 11:16 | www.apa.az | 5

В Баку активизировался процесс затопления.

Как сообщил АПА начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, в последние месяцы на жилых участках Бинагади 1 под воздействием атмосферных осадков зарегистрирована активность в динамике процесса затопления.

А.Гаралов отметил, что процесс активизации наблюдался на следующих территориях: Маштага-Забрат, городок Шуша, жилой массив Карьер, Забрат-Мухаммеди, а также в поселках Савалан, Гала.