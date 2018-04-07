Минфин: Торговой войны между США и КНР нет

2018-04-07 10:53 | www.trend.az | 8

Торговой войны между США и КНР нет, Вашингтон не ставит себе такой цели, но готов защищать свои интересы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

В пятницу в эфире телеканала CNBC министра спросили, означают ли взаимные действия США и КНР по введению пошлин торговой войной.

"Нет. Наша цель по-прежнему не торговая война с ними [КНР]. Но позвольте мне ясно сказать: президент [Дональд] Трамп с самого начала сказал, что мы собираемся защищать свободную и честную торговлю", — сказал Мнучин.

"С одной стороны мы хотим продолжать переговоры, а с другой президент абсолютно готов защищать наши интересы", — добавил министр.