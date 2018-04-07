В Канаде автобус с хоккеистами попал в ДТП, 14 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

2018-04-07 11:57 | www.apa.az | 9

В результате аварии автобуса с хоккеистами в Канаде погибли 14 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на издание Globe and Mail, еще 14 человек получили различные травмы.

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ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, столкновение транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos, произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

«Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем», — говорится в заявлении отделения жандармерии провинции.

Правоохранительные органы задействовали значительные ресурсы для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов.

«Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», — написал премьер в своем Twitter.





