Завтра в Баку ожидается 20 градусов тепла

2018-04-07 11:59 | www.apa.az | 8

8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть южный ветер, который сменится на северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 15-20°, в Баку ночью 6-8°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13 тепла.