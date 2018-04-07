Враг продолжает провокации на фронте

2018-04-07 09:38 | www.oxu.az | 8

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 раза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.