В Дубае покажут древнейший в мире Коран - ФОТО

2018-04-07 09:45 | www.oxu.az | 10

В Дубае 19 апреля стартует выставка, главным экспонатом которой станет уникальный экземпляр Корана, считающийся одним из самых старинных в мире.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Islam-today.

Так называемый Бирмингемский Коран был обнаружен в библиотеке Бирмингемского университета в Великобритании.

«Рукопись Бирмингемского Корана имеет большое значение для мусульманского наследия и изучения ислама. Мы очень гордимся тем, что обладаем таким сокровищем в Бирмингемском университете», - говорит вице-канцлер Университета Бирмингема профессор сэр Дэвид Иствуд.