В Канаде в ДТП с автобусом молодежной хоккейной команды погибли 14 человек (Обновлено)

2018-04-07 11:49 | www.trend.az | 8

Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны, передает РИА Новости.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

11:35 (GMT+4) ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие, сообщается в заявлении Королевской жандармерии страны, передает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, столкновение "транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos", произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

"Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем", — говорится в заявлении отделения жандармерии провинции.