Юрист: Около 54 тысяч заключенных вышли на свободу

2018-04-07 10:18 | www.oxu.az | 9

Начиная с 2003 года, в результате исполнения 5 актов об амнистии, на свободу вышли около 54 тысяч заключенных.

Как сообщает Oxu.Az, об этом журналистам сказал юрист, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Вюсал Гусейнов.

По его словам, за истекший период президентом Ильхамом Алиевым было подписано 31 распоряжение о помиловании, охватившее более 3 800 человек.

Гусейнов отметил, что вместе с тем глава государства держит в центре внимания вопрос усиления мер по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

«С этой целью был предложен системный подход, осуществлены институциональные практические меры, усовершенствована законодательная база.

За последние 15 лет реализован ряд мероприятий с целью роста прозрачности в государственном управлении, обеспечения отчетности, расширения гражданского участия и электронных услуг.

Была инициирована и успешно применена модель «ASAN Xidmət», считающаяся самым эффективным средством повышения качества услуг, обеспечения удовлетворенности и предотвращения случаев коррупции», - сказал Гусейнов.

Он также констатировал, что с 2013 года по сей день в центры «ASAN Xidmət» поступило более 20 миллионов обращений, уровень удовлетворенности этой услугой среди населения колеблется в пределах 98-100 процентов.

«Свидетельством высокого интереса к модели «ASAN xidmət» в мире является тот факт, что в 2015 году служба была удостоена со стороны ООН первого места в категории «Совершенствование оказания государственных услуг».

Сегодня ведущие государства стремятся изучить опыт «ASAN xidmət» и применять эту модель в своих странах», - подчеркнул юрист.

Кямиль Гамзаоглы

