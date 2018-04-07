Кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях

2018-04-07 12:12 | www.trend.az | 8

Затраты на рекламные и агитационные посты в социальных сетях, которые были опубликованы по заказу правительства ФРГ в 2017 году, выросли в десятки раз по сравнению с показателями 2013 года. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Bild со ссылкой на ответ кабмина на парламентский запрос партии "Альтернатива для Германии", передает ТАСС.

Согласно данным таблоида, в минувшем году, когда состоялись выборы в Бундестаг, федеральное правительство потратило €4,9 млн на размещение рекламы в Facebook, Twitter и Instagram. В 2013 году, когда выбирали парламент предыдущего созыва, сумма составила €156,7 тыс.

При этом рекламу приобретали, руководствуясь политическими предпочтениями пользователей. Кто именно проводил анализ, не уточняется. "Как правительство собирается быть клиентом Facebook и одновременно пытаться вести переговоры о защите данных с этой компанией?" - заявил зампред фракции АдГ Ляйф-Эрик Хольм. "Тот, кто критикует эту социальную сеть, не имеет права сам пользоваться личными данными [пользователей]", - добавил он.