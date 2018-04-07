Узбекские пограничники застрелили гражданина Киргизии

2018-04-07 10:43 | www.oxu.az | 8

Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Киргизии, который находился на территории своей страны, в результате чего мужчина погиб.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба госпогранслужбы Киргизии.

«Седьмого апреля в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Киргизстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Киргизстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен», — сообщает пресс-служба.

По факту начато расследование.