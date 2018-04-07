Из материалов дела: как армяне покушались на Совмин АДР

2018-04-07 11:01 | www.oxu.az | 8

В национальном государственном архиве Азербайджана имеется огромное количество документов, доказывающих целенаправленную политику террора армянских националистов в отношении лидеров АДР.

Об этом Oxu.Az сказал доцент кафедры политологии БГУ, доктор философии в области истории, заслуженный учитель Азербайджанской Республики, полковник полиции в отставке Таир Бехбудов.

Так, совсем случайно в государственном историческом архиве была обнаружена папка уголовного дела на Арама Будагова, подозреваемого в попытке покушения на жизнь Председателя Совета министра Азербайджанской Демократической Республики Насиб бека Усуббекова.

7 Июня 1919 года в Минюст АДР поступило представление прокурора cуда Эреистова за № 3112, в котором говорилось, что около полудня 4 июня 1919 года в городе Баку председатель Совета министров АДР Насиб бек Усуббеков вышел из своей квартиры, находящейся в доме №6 по Барятинской улице, и направился через подъезд, где ожидал его автомобиль, на котором он и уехал.

Спустя минут пять после этого стоявший на посту у дверей квартиры председателя всадник конвойной сотни Азербайджанского правительства Али Гусейн Дадашев спустился вниз по лестнице к парадному подъезду.

Около лифта он увидел неизвестного ему человека, который держал в руках гранату.

Приблизившись к нему, Дадашев спросил, что у него в руке. Неизвестный ответил, что это бомба. Дадашев потребовал отдать ему эту бомбу, однако неизвестный ответил отказом.

Тогда Дадашев замахнулся на него ружьем, но последний схватился за ружье рукой.

Дадашев немедленно выхватил свой револьвер и крикнул стоявшему на посту у подъезда городовому Мир Касыму Ага оглы. Городовой подбежал к неизвестному, и вместе с Дадашевым они сумели отнять бомбу.

Связав неизвестного, они отправили его в 5-й полицейский участок города Баку.

По доставлении в участок неизвестный назвался Арамом Будаговым и на вопрос пристава Вакуло, откуда у него бомба, заявил, что у него никакой бомбы не было, что он якобы был задержан в то время, когда проходил по улице.

При обыске у Будагова обнаружили удостоверение, выданное председателем домкома на имя Арама Артемьева Будагова, в том, что он служил в 1 запасном красном полку рядовым и что во время вторжения турецких войск в сентябре 1918 года он оставался там.

Второе удостоверение, выданное председателем комитета Шемахинского уездного землячества от 29 апреля 1918 года за № 43 на имя жителя села Кенаханы Шемахинского уезда Артема Цатуряна Будагова, свидетельствовало, что он беженец и что при нем находится жена его Замбан и сын Арам.

Кроме этого, при нем был обнаружен чек контрольной комиссии по возмещению нанесенного ущерба пострадавших от вступления турецких войск в г. Баку на восемь с половиной тысяч.

Обстоятельства в изложенном виде нашли подтверждение в показаниях допрошенных судебным следователем по особо важным делам Коморовским.

Уже 10 июня на имя прокурора Азербайджанской судебной палаты поступает дополнение к первому обращению от 7 июня.

В обращении было записано: «Довожу Вашему Превосходительству, что путем произведенных на предварительном следствии осмотра и экспертизы бомбы через кандидата естественных наук Лилльского Университета Всеволода Сутулова, состоящего на службе на Бакинском казенном снарядном заводе, установлено, что означенный снаряд представляет собой тип ручной гранаты, употреблявшийся в 1915 и 1916 годах на западном фронте русской армии.

С целью выяснения возможности при означенном состоянии гранаты взрыв за городом при участии экспертной группы был произведен опыт, который при бросании гранаты не дал положительного результата.

Группа пришла к выводу, что граната является негодной в виду отсутствия запального капсюля.

После дополнительного расследования уже на заводе с участием рабочего, производящего бомбы, Ивана Суботенко стало ясно, что граната была начинена тротилом, обладающим огромной разрушительной силой, т. е. при взрыве этой гранаты могла образоваться воронка глубиной в ¼ аршина и диаметром в ¾ аршина при радиусе поражения 10 - 15 шагов и диаметром поражения в 20-30 шагов.

Для данной гранаты, по мнению специалиста, для большей безопасности запальник носится отдельно, а вставить его в гранату не представляет особого труда и потери времени».

Известно, что Арам Будагов был заключен под стражу в Бакинскую Центральную тюрьму. Срок содержания Арама Будагова в этой тюрьме составил примерно 11 месяцев.

27 апреля 1920 года в Бакинском окружном суде состоялся суд, на котором был зачитан оправдательный приговор.

Стоит отметить, что на тот период - с конца 1918 года по апрель 1920 года - большую часть заключенных Бакинской Центральной тюрьмы составили члены армянских террористических организаций, большевики, анархисты и др.

Полковник МВД Азербайджана в отставке, профессор Таир Бехбутов, который предоставил Oxu.Az все вышеуказанные факты, отметил, что само следствие было очень растянуто, материалы следствия явно уводят от политического характера преступления.

«Были допущены целый ряд нарушений и ошибок в процессе самого следствия, особенно в части криминалистических экспертиз. В самой канве уголовного дела не выдвигалась главная версия - покушение как террористический акт в форме индивидуального террора.

Читая материалы следствия, явно видно, что за Арамом Будаговым кто-то стоял.

С другой стороны, настораживает либерально-гуманистическая позиция политического руководства страны к этому факту.

Из истории того периода нам известны ярко выраженные отношения правительства к фактам явного предательства армянских националистов - сепаратистов, жаждущих мести», - сказал Бехбутов.

Но вернемся к 27 апрелю 1920 года, где был оправдан человек, который подозревался в попытке покушения на жизнь.

После вынесения данного решения суда в зале началось замешательство.

Присутствующие в зале демонстративно выражали открытый протест в адрес решения судьи, и даже главный обвинитель прокурор Пастухов громогласно выразил возмущение в отношении решения суда и передал судье апелляционный протест.

Но история сыграла злую шутку - 28 апреля 1920 произошел государственный переворот, большевики пришли к власти. И одним из первых шагов большевистского правительства было безразборочное освобождение всех заключенных из городской тюрьмы, в числе которых был и Арам Будагов.

Али Мамедов

