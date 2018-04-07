Метафизический спектакль молдавского художника в Баку

2018-04-07 12:29 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower 12 апреля состоится открытие персональной выставки художника из Молдовы Чезара Секриеру под названием "Metaphysical spectacle of colours" ("Метафизический спектакль красок"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Выставка пройдет при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры и туризма Азербайджана, посольства Молдовы в стране, НПО Arts Council Azerbaijan в рамках Недель Франкофонии.

Чезар Секриеру родился в Фэлтичени (Румыния) в 1962 году. В 1996 году он обосновался в Молдове, где окончил факультет изобразительных искусств Кишиневского педагогического университета. Также Секриеру проходил обучение в докторантуре Академии наук Молдовы. В настоящее время является художественным консультантом по вопросам культуры и искусств в Международном независимом университете Молдовы.

Цвет в работах является визитной карточкой художника, который считает, что "конструктивная роль цвета преображает мир, реконструирует и раскрывает новую реальность, несущую глубокие поэтические смыслы".