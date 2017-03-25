Немецкий государственный банк случайно перевел $5,4 млрд другим банкам

2017-03-25 06:47 | www.trend.az | 2

Немецкий государственный банк развития KfW ошибочно перечислил более четырех миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка. Причиной операции назвали технический сбой, из-за которого неоднократно повторялись отдельные платежи, передает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин", - говорится в заявлении банка. "Ошибка была быстро выявлена ​​и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно", - заявляют в банке.

Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. Передача превратилась в политический скандал в Германии, и газета Bild назвала KfW "самым глупым банком Германии".