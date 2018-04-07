ЦИК завершает раздачу бюллетеней

2018-04-07 11:40 | www.oxu.az | 8

Сегодня завершается срок раздачи избирательных бюллетеней избирательным комиссиям.

Как сообщает Oxu.Az, согласно Календарному плану по основным действиям и мероприятиям по подготовке и проведению президентских выборов, избирательные протоколы должны быть переданы минимум за четыре дня до непосредственно самого дня голосования, то есть 7 апреля.

Процесс передачи избирательных бюллетеней из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии завершается 8 апреля.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

Кямиль Гамзаоглы

