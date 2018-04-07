Изъяты наркотики в крупном размере

2018-04-07 12:04 | www.oxu.az | 8

Органы МВД Азербайджана 6 апреля провели ряд успешных операций по изъятию из незаконного оборота наркотических веществ.

Как сообщили Oxu.Az в ведомстве, в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками отделения полиции №24 Низаминского РУП, у задержанного жителя города Баку ранее судимого Наримана Тагиева было изъято 1 кг 50 граммов героина.

У задержанного сотрудниками отделения полиции №33 Сураханского РУП ранее судимого гражданина города Баку Эльдениза Гулиева было выявлено 450 граммов марихуаны.

Кроме того, успешные оперативно-розыскные мероприятия провело Евлахское РОП. Так, во дворе дома ранее судимого жителя села Ашагы Гархун Арифа Мамедова было обнаружено и ликвидировано 215 кустов конопли.

Задержанные лица вместе с изъятыми вещественными доказательствами были переданы следствию.

По фактам заведены уголовные дела.