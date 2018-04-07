Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

2018-04-07 12:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром туман, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-8, днем - 15-20, в Баку ночью - 6-8, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 763 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.