Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

2018-04-07 13:03 | www.trend.az | 8

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Дархан Калетаев возглавил Министерство по делам религий и гражданского общества. Д. Калетаев в разное время работал в качестве заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, первого заместителя председателя Народно-демократической партии «Нур Отан», управляющего директора Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», депутата Сената Парламента Республики Казахстан. На новой должности Калетаев сменил Нурлана Ермекбаева.

Экс-министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев стал помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности. На этом посту он сменил Владимира Жумаканова. В разное время Н. Ермекбаев занимал должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Китае, в Вьетнаме, КНДР по совместительству, помощника Президента РК и министра по делам религий и гражданского общества. Примечательно, что Ермекбаев уже занимал эту должность в 2014-2016 годы.

Председателем Высшего Судебного Совета РК стал Талгат Донаков. До назначения он занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента РК. В разное время Донаков занимал должности председателя Совета по правовой политике при Президенте РК, председателя Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам, а также члена комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией, а также министра по делам государственной службы РК. На этой должности Донаков сменил Анатолия Смолина.