Завтра в Баку будет 20 градусов тепла

2018-04-07 12:09 | www.oxu.az | 8

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах будет туман.

Будет дуть южный ветер, который сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 15-20°, в Баку - ночью 6-8°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность - 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, кратковременные дожди.

Будет дуть северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13 тепла.