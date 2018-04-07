ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака

2018-04-07 13:09 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции возобновили операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в субботу.
Антитеррористическая операция проводится в районе Хакурк.
«В ее ходе сегодня уничтожены шесть террористов», - говорится в сообщении.
Отметим, что накануне ВВС Турции в рамках борьбы с РПК приступили к масштабной военно-воздушной операции, в ходе которой были уничтожены 89 террористов.