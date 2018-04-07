Известные оперные певцы выступят в Баку

2018-04-07 12:32 | www.oxu.az | 6

Знаменитые российские оперные исполнители Яна Меликаева и Аскар Абдразаков 1 июня выступят с концертом в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе центра, певцы представят бакинским зрителям арии из различных опер, романсы. Некоторые произведения они исполнят в дуэте.

Аккомпонировать артистам будет Азербайджанский государственный симфонический оркестр под дирижерством Фуада Ибрагимова.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Центра Гейдара Алиева.