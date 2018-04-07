Facebook проверит популярные страницы

2018-04-07 12:40 | www.oxu.az | 7

Компания Facebook намерена проверить личность пользователей, чьи страницы пользуются наибольшей популярностью в соцсети.

Об этом, как передает Oxu.Az, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Проверка позволит бороться с «фейковыми новостями» и пропагандой, считают в компании. Также администраторы соцсети намерены бороться с пользователями, скрывающими свою личность и зарегистрированными под чужими именами. Страницам, которые вызовут сомнения у специалистов, будет запрещено публиковать материалы.

Кроме того, основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что поддерживает предложение регулировать политическую рекламу. Таким образом, компания будет собирать больше сведений о том, кто финансирует подобную рекламу.