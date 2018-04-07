Канадские хоккеисты попали в ДТП: 14 жертв

2018-04-07 12:52 | www.oxu.az | 5

Автобус с хоккеистами из молодежной команды «Хамболдт Бронкос» попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Канады.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Global and Mail, пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В результате погибло 14 человек, еще столько же находятся в госпитале, трое в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе было 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших в ДТП хоккеистов.