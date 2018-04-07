Британские экологи отсудили у правительства более £500 тыс. за несколько месяцев - СМИ

2018-04-07 13:25 | www.trend.az | 5

Правительство Великобритании выплатило в прошлом году более £500 тыс. фунтов (около $703 тыс.) по проигранным судебным искам о загрязнении воздуха, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Больше всего власти заплатили некоммерческой организации Client Earth, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды, которая в феврале отсудила около £148 тыс. (примерно $207 тыс.), по делу о провальной государственной политике по борьбе с автомобильными выбросами двуокиси азота. В прошлом году власти потратили £310 тыс. фунтов ($435 тыс.) на выплаты этой компании по решениям суда.

Все эти данные были раскрыты по запросу оппозиционной Лейбористской партии, которые раскритиковали правящую партию за растрату госсредств. "Правительство Тори, вынужденное протаскивать каждое решение через суды, уже потратило сотни тысяч фунтов налогоплательщиков на оплату проигранных исков вместо того, чтобы действовать", - отметила "теневой" министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Сью Хейман.