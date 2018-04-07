Названо число жертв СПИДа в Азербайджане

2018-04-07 13:50 | www.oxu.az | 9

В Азербайджане в настоящее время зарегистрировано 570 ВИЧ-инфицированных.

Об этом, как передает Oxu.Az, сообщил заведующий отделом мониторинга и оценки Республиканского центра борьбы со СПИДом Натиг Зульфугаров, выступая в субботу на мероприятии на тему «Роль СМИ в борьбе с дискриминацией ВИЧ-инфицированных» .

По его словам, из этих зараженных 559 человек – граждане Азербайджана, 11 - иностранцы, проживающие в нашей стране.

«Из зарегистрированных 559 граждан Азербайджана 354 являются мужчинами, а 205 – женщины. В нашей стране люди чаще всего заражаются СПИДом половым путем - 58% случаев», - отметил Зульфугаров.

Он отметил, что первый случай заражения СПИДом в Азербайджане был зафиксирован в 1987 году.

«Начиная с 1987 года по сей день это заболевание унесло жизни 877 человек», - подчеркнул доктор.

Али Мамедов

