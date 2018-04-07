Министр предупредил о возможных провокациях армян

2018-04-07 14:05 | www.oxu.az | 8

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание руководящего состава министерства.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, министр довел до личного состава слова президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, сказанные в его последнем выступлении.

Отметив, что Верховный Главнокомандующий высоко оценивает армию, всегда относится к ней с заботой и вниманием, З.Гасанов довел до сведения, что президент также проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о предстоящих задачах.

Подчеркнув, что мобилизация и призыв на воинскую службе были успешны продолжены в подчиненных Министерству обороны воинских частях, министр дал соответствующие поручения по приему и размещению молодых солдат.

Министр обороны дал поручения должностным лицам в связи с хорошей организацией в военных частях процесса голосования на предстоящих президентских выборах.

Он сказал о необходимости быть готовыми к любым провокациям врага, которые могут произойти на линии фронта в преддверии выборов.

З.Гасанов распорядился о принятии решительных мер с целью предотвращения таких инцидентов.