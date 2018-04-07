Источник сообщил о ракетном обстреле центра Дамаска

2018-04-07 14:01 | www.trend.az | 8

Ракетному обстрелу в субботу подверглась площадь Омейядов и район, где раньше располагалось представительство РИА Новости, пять человек погибли и 30 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

В настоящее время представительство РИА Новости находится в правительственном квартале Абу-Руммане.

"Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА Новости в центре Дамаска и еще несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены", - рассказал собеседник агентства.

По словам сирийских военных, обстрел ведут боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам из города Дума в Восточной Гуте.

В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайям Аль-Вафедине, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы.