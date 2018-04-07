Создан прототип безрамочного смартфона-слайдера – ВИДЕО

2018-04-07 15:12 | www.oxu.az | 8

Китайская компания Doogee разработала прототип смартфона, дисплей которого занимает около 97% лицевой поверхности, передает Oxu.Az cо ссылкой на Newsru.com

На видеообзор необычного гаджета, подготовленный блогером Аруном Маини, обратило внимание издание The Verge.

Основная особенность прототипа модели Doogee Mix 4 заключается в том, что смартфон представляет собой слайдер: в отличие от iPhone X и целого ряда Android-устройств, 5,99-дюймовый дисплей Mix 4 не имеет выреза в верхней части, а динамиком и фронтальной камерой можно воспользоваться, раздвинув смартфон.

У этого решения есть два основных недостатка. Во-первых, в сложенном состоянии у смартфона скрыт и датчик освещения, что не позволяет автоматически регулировать яркость экрана.

Во-вторых, толщина аппарата составляет немалые по современным меркам 11 мм, однако, по мнению блогера, Mix 4 выигрывает у конкурентов за счет меньших высоты и ширины и легко помещается в карман.

О технических характеристиках устройства пока известно немногое. По словам представителей компании, финальная версия смартфона получит процессор Snapdragon, а иконка на экране прототипа намекает на встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.