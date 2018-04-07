В Баку пройдет вечеринка монстров с участием графа Дракулы

2018-04-07 14:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 3 июня в 19.00 российская театральная компания ПРИZАГРУП представит лучший семейный спектакль-сказку 2018 года "Вечеринка у Монстров", сообщает Trend Life.

Медийные артисты театра и кино Егор Сальников, Андрей Свиридов а также цирковые артисты представляют потрясающее шоу с акробатическими трюками и выступлением иллюзионистов.

По сюжету спектакля, граф Дракула и его друзья монстры слетелись на ежегодную вечеринку в Замок, который скрыт от посторонних глаз. В этот день все монстры и привидения отдыхают и развлекаются на всю катушку и подальше от людских глаз. Но неожиданно для всех на вечеринку проникает человек и здесь начинается самое интересное! Это самое яркое, зрелищное представление для вас и ваших детей!