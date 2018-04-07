Президент Киргизии уволил главу Госкомитета Нацбезопасности

2018-04-07 15:37 | www.oxu.az | 8

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева.

Как передает Oxu.Az об этом, об этом сообщается на сайте главы государства.

Абдил Сегизбаев занимал пост председателя ГКНБ с 2015 году.

До этого он работал помощником экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, заведующим отделом информационной политики аппарата президента и советником по вопросам информационной политики.